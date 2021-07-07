Что произошло в первые микросекунды после Большого взрыва? Исследователи из Копенгагенского университета выяснили, что произошло с определенным видом плазмы – самой первой материей во Вселенной – в течение первой микросекунды после Большого взрыва.
Что произошло в первые микросекунды после Большого взрыва? Исследователи из Копенгагенского университета выяснили, что произошло с определенным видом плазмы – самой первой материей во Вселенной – в течение первой микросекунды после Большого взрыва.
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