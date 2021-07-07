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Что произошло в первые микросекунды после Большого взрыва?

Что произошло в первые микросекунды после Большого взрыва?

Что произошло в первые микросекунды после Большого взрыва? Исследователи из Копенгагенского университета выяснили, что произошло с определенным видом плазмы – самой первой материей во Вселенной – в течение первой микросекунды после Большого взрыва.

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Малик Гумеров
"современная наука гласит" = Гласит - не означает истина !!! Это отдельная гипотеза = предположения отдельных ученых , что могло быть и так , по их фантазии ! БОЛЕЕ НИЧЕГО !!!

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