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ФедералПресс

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На Урале за лето правилам электробезопасности обучили около 28 тысяч детей

На Урале за лето правилам электробезопасности обучили около 28 тысяч детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа, ФедералПресс. Около 28 тысяч детей и подростков этим летом приняли участие в занятиях по электробезопасности в Свердловской и Челябинской областях, а также Пермском крае.

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