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Путин отметил динамику экономического сотрудничества России и Киргизии

Путин отметил динамику экономического сотрудничества России и Киргизии

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке заявил о положительной динамике двусторонних торгово-экономических отношений.

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