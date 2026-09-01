Путин отметил динамику экономического сотрудничества России и Киргизии

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке заявил о положительной динамике двусторонних торгово-экономических отношений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Экономику начнет...
- "Он зиговал и пел...
- "Мир подошёл к ре...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым