День согласия и примирения - история праздника

История праздника «День согласия и примирения» уходит корнями почти на век назад. До недавнего времени он носил совсем другое наименование, отражающее его суть: «День Великой Октябрьской социалистической революции».
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