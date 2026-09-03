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Мировое обозрение

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В Приморье проработают оперативный доступ к грунтам при ЧС

В Приморье проработают оперативный доступ к грунтам при ЧС

Владимир Путин поручил профильным министерствам и ведомствам проработать механизм, который позволит властям Приморского края в экстренном порядке получать доступ к инертным материалам — грунтам, необходимым для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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