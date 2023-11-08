Школьник нашел скелет с документами рецидивиста в Серпухове Подмосковья

Странную и жуткую находку обнаружил ученик четвертого класса в подмосковном Серпухове.«Пятый канал» сообщает, что он нашел скелет, рюкзак, одежду и документы человека, который находился в федеральном розыске.
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