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Школьник нашел скелет с документами рецидивиста в Серпухове Подмосковья

Школьник нашел скелет с документами рецидивиста в Серпухове Подмосковья

Странную и жуткую находку обнаружил ученик четвертого класса в подмосковном Серпухове.«Пятый канал» сообщает, что он нашел скелет, рюкзак, одежду и документы человека, который находился в федеральном розыске.

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