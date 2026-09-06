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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андерсон сделал 146 передач в матче «Ман Сити» с «Ковентри» – рекорд АПЛ для английского хавбека с сезона-2003/04

Полузащитник «Манчестер Сити» Эллиот Андерсон отметился рекордным показателем в матче с «Ковентри».

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