«Полная ложь». Такер Карлсон ответил на информацию о встрече со Сноуденом в Москве

Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Россию встретился с бежавшими из родной страны экс-сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид, обвиняющей в домогательствах президента США Джо Байдена.