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Гендиректор Bank of Georgia вошел в число лидеров рейтинга лучших CEO в Великобритании

Гендиректор Bank of Georgia вошел в число лидеров рейтинга лучших CEO в Великобритании

Издание Financial Times обнародовало ежегодный рейтинг эффективности генеральных директоров компаний, входящих в индекс FTSE 100.

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