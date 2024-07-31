Полицейские перекрыли канал контрабанды в Россию немаркированных табачных изделий

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группировки, участники которой обвиняются в контрабанде и реализации немаркированной табачной продукции иностранного производства.