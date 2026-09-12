МВД объявило в розыск блогера-иноагента Пуркина, известного как Дед Архимед

52-летний YouTube-блогер Дмитрий Пуркин*, известный под псевдонимом Дед Архимед, объявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте МВД России.
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