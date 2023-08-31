Daily Storm

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ФСБ, Росгвардия и полиция разоблачили диверсионную группу, состоявшую из сотрудников украинских спецслужб

ФСБ, Росгвардия и полиция разоблачили диверсионную группу, состоявшую из сотрудников украинских спецслужб

Также обнаружен арсенал трофейного оружияВ Федеральной службе безопасности  России сообщили, что при содействии полиции и Росгвардии пресекли деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), военнослужащих Главного управления разведки (ГУР) и Службы специальных операций Министерства обороны Украины.

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Комментарии
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Кувалда Драго
Самое главное ,теперь их или уничтожить , или дать срок пожизненный ,
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12 час.
КД
Кувалда Драго
Идиоты в правительстве их снова обменяют ,погибнут снова наши солдаты, И этот круговорот будет повторятся бесконечно
Ответить
12 час.

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