ФСБ, Росгвардия и полиция разоблачили диверсионную группу, состоявшую из сотрудников украинских спецслужб

Также обнаружен арсенал трофейного оружияВ Федеральной службе безопасности России сообщили, что при содействии полиции и Росгвардии пресекли деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), военнослужащих Главного управления разведки (ГУР) и Службы специальных операций Министерства обороны Украины.
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