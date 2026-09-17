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Как в Твери отпраздновали 20-летие главного оркестра МВД России?

Как в Твери отпраздновали 20-летие главного оркестра МВД России?

Музыка чести: Академический оркестр МВД России отметил 20-летие грандиозным концертом в Твери. В Твери состоялось масштабное культурно-патриотическое событие, объединившее искусство и служение Отечеству.

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