Энергетики рассказали екатеринбуржцам, как не упасть в открытый люк и зачем беречь ресурсы планеты

В Екатеринбурге прошел фестиваль «Майский экстрим», собравший более 100 команд. К мероприятию присоединились и сотрудники свердловских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс», которые организовали для школьников, студентов и участников «Майской прогулки» квест по энергобезопасности и энергосбережению.
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