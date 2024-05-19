РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Т
    Самое страшное придёт какой нибудь козёл вроде Хрущёва или Горбачёва и отдаст по доброте душевной. Были такие случаи.СМИ: Россия отдас...
  • Лидия Санникова
    За мигрантов штрафы увеличьте...Депутаты хотят в ...
  • Сергей Oблезов
    Значит Белгород будут долбить, пока весь не снесут!Харьков сейчас бр...

Энергетики рассказали екатеринбуржцам, как не упасть в открытый люк и зачем беречь ресурсы планеты

Энергетики рассказали екатеринбуржцам, как не упасть в открытый люк и зачем беречь ресурсы планеты

В Екатеринбурге прошел фестиваль «Майский экстрим», собравший более 100 команд. К мероприятию присоединились и сотрудники свердловских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс», которые организовали для школьников, студентов и участников «Майской прогулки» квест по энергобезопасности и энергосбережению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх