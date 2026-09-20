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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вайцеховская о прокатах: «У Валиевой по определению не могло быть того куража, как у Трусовой. Камила скорее находится на распутье, и можно только пожелать ей терпения»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о сравнениях Александры Игнатовой (Трусовой) с Камилой Валиевой.

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