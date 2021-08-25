Кем был единственный Герой СССР и России, который получил "Золотую Звезду" за военные подвиги

Любители историиПолитикаКем был единственный Герой СССР и России, который получил "Золотую Звезду" за военные подвигиВ истории нашей страны всего 4 человека были одновременно и Героями России, и Героями Советского Союза.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДарьяЯ помню! Я горжусь! Спи спокойно дорогой товарищ! Пусть тебе земля будет пухом!!!Альбина КолесниковаСветлая память дважды герою спи спокойно мы не забудем твои подвиги.БОБорис ОсиповВШВалерий ШороховСветлая память Герою!!!Комментировать
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