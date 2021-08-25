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Кем был единственный Герой СССР и России, который получил "Золотую Звезду" за военные подвиги

Кем был единственный Герой СССР и России, который получил "Золотую Звезду" за военные подвиги

В истории нашей страны всего 4 человека были одновременно и Героями России, и Героями Советского Союза.

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Дарья
Я помню! Я горжусь! Спи спокойно дорогой товарищ! Пусть тебе земля будет пухом!!!
Альбина Колесникова
Светлая память дважды герою спи спокойно мы не забудем твои подвиги.
Борис Осипов
Валерий Шорохов
Светлая память Герою!!!

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