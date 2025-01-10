Захарова нашла фейковую цитату Ленина в докладе экс-президента Финляндии для ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экс-президент Финляндии Саули Ниинистё в своем докладе для Евросоюза привел фейковую цитату Владимира Ленина, посоветовав ему прочесть полное собрание сочинений или посетить мавзолей.
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