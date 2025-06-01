«Севастопольэнерго»: в Севастополе частично отключат электричество 1 июня

1 июня отдельные районы Севастополя на несколько часов останутся без света.«Подача электроэнергии будет ограничена для выполнения неотложных работ», - обозначили вескую причину «отключек» в пресс-службе «Севастопольэнерго».
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