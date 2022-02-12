Россияне в среднем оценивают КПД коллег на 15% ниже, чем свой собственный

Среднестатистический россиянин оценивает свой коэффициент полезного действия на работе на 84%, КПД коллег, выполняющих те же обязанности, - ниже 70%, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, поступившего в "Газету.
Среднестатистический россиянин оценивает свой коэффициент полезного действия на работе на 84%, КПД коллег, выполняющих те же обязанности, - ниже 70%, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, поступившего в "Газету.
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