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Россияне в среднем оценивают КПД коллег на 15% ниже, чем свой собственный

Россияне в среднем оценивают КПД коллег на 15% ниже, чем свой собственный

Среднестатистический россиянин оценивает свой коэффициент полезного действия на работе на 84%, КПД коллег, выполняющих те же обязанности, - ниже 70%, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, поступившего в "Газету.

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