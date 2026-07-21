Собянин: Арбатско-Покровская линия метро будет продлена в район Восточный

Арбатско-Покровская линия Московского метрополитена будет продлена в район Восточный. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе церемонии завершения проходки второго (правого) перегонного тоннеля между станциями «Щелковская» и «Гольяново».