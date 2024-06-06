В Астрахани после дорожного рейда по выявлению должников таксист отправился домой пешком

Кроме того, за долги приставы арестовали грузовик и три мобильника. В Советском районном отделении судебных приставов Астрахани продолжительное время на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с одного гражданина кредитной задолженности в 153 тыс.
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