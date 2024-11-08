📷❗️По данным коммерческих спутников оптико-электронного мониторинга земной поверхности, ни один из бортов Каспийской флотилии не пострадал в ходе удара БПЛА A-22 Foxbat.
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📷❗️По данным коммерческих спутников оптико-электронного мониторинга земной поверхности, ни один из бортов Каспийской флотилии не пострадал в ходе удара БПЛА A-22 Foxbat.