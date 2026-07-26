Тайный смысл подарка Токаева: что на самом деле получил Путин

Подарок был вручен в Омске на двусторонних переговорах МОСКВА, 26 июля, ФедералПресс. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил Владимиру Путину картину с изображением казахского ученого Чокана Валиханова и русского писателя Федора Достоевского.
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