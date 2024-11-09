Смирнов: американцы хотят видеть российских спортсменов на Олимпиаде-2028

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов назвал причину, по которой Соединенные Штаты Америки наверняка хотели бы увидеть российских спортсменов на летних Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.
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