Будни мужчин. Все что нам интересно

«Мы это выясним»: Трамп собрался спросить Путина за спутниковые снимки для Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает достоверными сообщения о возможной передаче Россией спутниковых снимков Ирану, однако намерен лично обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.