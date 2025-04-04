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Царьград

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Республиканцы США планируют повысить налоги для миллионеров до 40%

Республиканцы США планируют повысить налоги для миллионеров до 40%

Республиканцы в США рассматривают увеличение налоговой ставки для миллионеров до 40%, чтобы компенсировать траты на предвыборные инициативы Трампа.

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