Каждый третий мужчина боится осуждения за украшения

Каждый третий мужчина признался, что хотел бы попробовать носить непривычные для себя украшения или аксессуары, но опасается реакции окружающих.
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