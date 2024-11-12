Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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FT: Зеленский предложил Трампу доступ к природным ресурсам Украины

FT: Зеленский предложил Трампу доступ к природным ресурсам Украины

Избранного президента США Дональда заинтересовали два пункта - о доступе к украинским ресурсам и замене части сил США в Европе, которые были представлены в сентябрьском «плане победы» Зеленского, утверждает Financial Times.

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