ФК «Галатасарай» проиграл «Барселоне» со счетом 1:4 в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов, несмотря на дебютный гол россиянина Алексея Батракова за турецкий клуб.
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