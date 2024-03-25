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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Зенита» Бардачев: «Против бразильцев тяжело: бывало, по пять минут из квадрата не выходил»

— Зимой тебя впервые вызвали на сборы главной команды «Зенита». Ожидал этого? — В конце декабря мне позвонили и сказали, что я еду на сбор главной команды.

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