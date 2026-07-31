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В НХЛ заявили, что недопуск России на ЧМ-2027 не повлияет на возможное участие в Кубке мира-2028

В НХЛ заявили, что недопуск России на ЧМ-2027 не повлияет на возможное участие в Кубке мира-2028

Вице‑комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что недопуск России на чемпионат мира-2027 не повлияет на возможное участие в Кубке мира-2028.

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