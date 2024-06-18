Хорошие новости 💦 На улице Садовой, в поселке Полевом, была проведена замена участка водопроводных труб длиной 350 метров.
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Хорошие новости 💦 На улице Садовой, в поселке Полевом, была проведена замена участка водопроводных труб длиной 350 метров.