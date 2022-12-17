Евсеев об интересе «Кубани»: «Звоните в «Кубань». Я тренер «Шинника»

Вадим Евсеев оценил информацию о том, что с ним контактировала «Кубань». «Связывались ли со мной из «Кубани»? Что я должен сказать? Звоните в «Кубань» или тому, кто опубликовал эту информацию, там узнавайте.

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