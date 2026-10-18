Компания подписала с Исследовательской лабораторией ВВС США соглашение на 24 месяца: датчики на новых кораблях будут собирать данные о влиянии космической погоды на орбитальную инфраструктуру Virgin Galactic объявила о заключении соглашения о совместных исследованиях с Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL).