Двое мужчин погибли при пожаре в Челябинской области

Деревянный дом вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнём.Ночью 3 января огнеборцы Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на пожар в частном доме в селе Айлино Саткинского района Челябинской области.
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