Замначальника брянской колонии получил 4 года за кражу у зеков говядины и муки

Последняя его попытка ограбить колонию на 128 тысяч рублей закончилась арестом.В прокуратуре Клинцовского района доказали виновность бывшего замначальника колонии, который присваивал себе продукты, выделенные для питания заключенных.
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