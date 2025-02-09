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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Песков Путинның Трамп белән сөйләшүе булу-булмавы турында әйтте

Россия Президентының матбугат сәркатибе Дмитрий Песков чит ил массакүләм мәгълүмат чарларында Россия лидеры Владимир Путин һәм Кушма Штатлар президенты Дональд Трамп сөйләшүе турындагы яңалыкларны шәрехләде.

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