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«Желаю, чтобы в новом году у вас было все с кайфом. Реально, чтобы вы просто кайфовали от всего». Goody поздравил с Новым годом

Goody записал новогоднее поздравление. «Уважаемые «Козлы», уважаемые болельщики футбольного клуба «Козлы» и уважаемые любители футбола, я как капитан футбольного клуба «Козлы» поздравляю вас! Желаю, чтобы в новом году у вас было все с кайфом.

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