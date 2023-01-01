«Желаю, чтобы в новом году у вас было все с кайфом. Реально, чтобы вы просто кайфовали от всего». Goody поздравил с Новым годом

Goody записал новогоднее поздравление. «Уважаемые «Козлы», уважаемые болельщики футбольного клуба «Козлы» и уважаемые любители футбола, я как капитан футбольного клуба «Козлы» поздравляю вас! Желаю, чтобы в новом году у вас было все с кайфом.