«Их цель — править Сирией!» Почему исламисты так легко захватили Алеппо и сможет ли Россия помочь Асаду?

27 ноября боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России), дислоцированные на севере Сирии, неожиданно перешли в наступление и захватили второй по величине город страны — Алеппо.
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