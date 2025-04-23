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На обломках системы Шойгу. Что там с "большой чисткой"? По генералам поставлена задача

На обломках системы Шойгу. Что там с "большой чисткой"? По генералам поставлена задача

Ряд военных каналов заявил, что Кремль потребовал отправить в отставку ряд чиновников Минобороны, которые оказали негативное, а кто-то и губительное влияние на армия и СВО, подобно генералу Вадиму Шамарину, укравшему в вооруженных сил связь.

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Комментарии
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Амара Карпова
стыдно за таких генералов как шойгу и герасимов🤮🤮
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17 час.
В
Валерий
Т.Е вы ставите вопрос; а генералы ли они?
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13 час.
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