На обломках системы Шойгу. Что там с "большой чисткой"? По генералам поставлена задача

Ряд военных каналов заявил, что Кремль потребовал отправить в отставку ряд чиновников Минобороны, которые оказали негативное, а кто-то и губительное влияние на армия и СВО, подобно генералу Вадиму Шамарину, укравшему в вооруженных сил связь.