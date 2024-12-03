Стали известны полные системные требования Indiana Jones and the Great Circle Bethesda и MachineGame ...

Стали известны полные системные требования Indiana Jones and the Great CircleBethesda и MachineGame опубликовали расширенные системные требования Indiana Jones and the Great Circle, включая минимальные, рекомендуемые и ультра-требования к ПК.
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