В России прокомментировали заявление Байдена в связи со стрельбой на митинге Трампа

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале прокомментировал заявление президента США Джо Байдена в связи со стрельбой на предвыборном митинге бывшего американского лидера Дональда Трампа в Пенсильвании.
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