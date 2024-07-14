В России прокомментировали заявление Байдена в связи со стрельбой на митинге Трампа

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале прокомментировал заявление президента США Джо Байдена в связи со стрельбой на предвыборном митинге бывшего американского лидера Дональда Трампа в Пенсильвании.