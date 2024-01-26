В Донецке вынесен заочный приговор украинскому военнослужащему, признанному виновным в убийстве мирного жителя

Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора военнослужащему 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владимиру Паламаренко.
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