Победительница «Голоса» даст сольный концерт в Московской консерватории

16 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится большой сольный концерт Эльмиры Карахановой - сопрано, лауреата международных конкурсов и победительницы 14-го сезона шоу «Голос» (наставник – Ильдар Абдразаков).
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