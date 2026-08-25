Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

640 подписчиков

Победительница «Голоса» даст сольный концерт в Московской консерватории

Победительница «Голоса» даст сольный концерт в Московской консерватории

16 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится большой сольный концерт Эльмиры Карахановой - сопрано, лауреата международных конкурсов и победительницы 14-го сезона шоу «Голос» (наставник – Ильдар Абдразаков).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии