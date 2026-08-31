В Челябинске после опрессовок без горячей воды остаются 24 дома

ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа, ФедералПресс. Подготовка Челябинска к зиме выходит на завершающий этап. После шестой волны опрессовок горячая вода по-прежнему отсутствует в 24 домах - обнаруженные на трубопроводах дефекты устраняются специалистами.