ТАСС: медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными украинскими военными

Медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными украинскими военными. ТАСС со ссылкой на оперативные службы передает, что военнослужащих ВСУ с ранениями везут и в госпитали, и в гражданские больницы.
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