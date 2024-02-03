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ТАСС: медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными украинскими военными

ТАСС: медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными украинскими военными

Медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными украинскими военными. ТАСС со ссылкой на оперативные службы передает, что военнослужащих ВСУ с ранениями везут и в госпитали, и в гражданские больницы.

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