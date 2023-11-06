Курс доллара на Московской бирже снизился до 92,22 рубля

Курс рубля утром в понедельник растет к доллару, юаню и евро, следует из данных Московской биржи.Так, американская валюта дешевеет до 92,22 рубля, китайская - до 12,65 рубля, европейская – до 98,89 рубля.
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