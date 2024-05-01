Владимир Корнилов: Умер академик Петр Толочко: его слова о Руси будоражат сердца

Украинские СМИ сообщают, что на 87-м году жизни умер выдающийся малороссийский историк и археолог, академик Петр Толочко, до последних дней своей жизни преследуемый украинской властью, но не отрекшийся от своих взглядов.
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