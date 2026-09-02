В России прокомментировали переговоры с Украиной после угроз Зеленского

Российская сторона сохраняет готовность к ведению переговоров с Украиной, несмотря на усложнение диалога после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Питер в шоке: кто...
- Россия вкладывает...
- АУ Российский авторы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым