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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Торонто» Карло о Мэттьюсе: «Когда он что-то говорит, все слушают. Остон – потрясающий игрок и удивительный человек»

Бывший защитник «Торонто» Брэндон Карло отметил высокий авторитет Остона Мэттьюса в раздевалке команды.

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